Вильфанд предупредил россиян об аномальной погоде

Москва, 23 июля. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал об аномальной погоде в России.

По его словам, погода на территории страны сейчас напоминает «войну севера с югом», то есть на юге холоднее, чем на севере. В северной части РФ аномально высокая температура, значительно превышающая климатическую норму. К примеру, на севере Якутии температура выше нормы на 12–16 градусов. До начала следующий недели столбик термометра будет показывать 21–30 градусов.

А на южных территориях температура, наоборот, ниже нормы. Аналогичная ситуация и на европейской территории страны, указал Вильфанд. Так, на востоке Архангельска и в Коми столбик термометра поднялся до 26 градусов, а в Москве воздух прогрелся лишь до 20 градусов.

«Это невероятно, конечно. На севере теплее, чем на юге», — констатировал Роман Вильфанд.

Он пояснил, что дело в антициклоне, который пришел на Европейскую территорию. Под его влиянием оказалась и Азиатская часть.

«Такая вот «война севера с югом» приводит к высоким классам пожарной опасности», — добавил метеоролог.

Вильфанд ранее сообщил, что 40-градусная жара ожидается в ряде южных регионов РФ. По словам научного руководителя Гидрометцентра, на этой неделе жаркая погода ждет жителей юга Западной Сибири. В Омской, Новосибирской, Кемеровской областях в ближайшие дни ожидается до +35 градусов, но уже к среде-четвергу температура понизится на пять-семь градусов. Еще более жаркая погода придет на Северный Кавказ.

Как добавил метеоролог, долгожданное летнее тепло вернется в Московский регион на последней неделе июля. Жителям Москвы и Подмосковья стоит ждать облачную погоду с осадками, но вовсе «не сумасшедшими», уточнил Вильфанд.