Астролог Ваганова рассказала, как хорошо отдохнуть всего за 2 дня

Общий принцип любого отдыха — смена деятельности, а для этого не обязательно ждать заветного отпуска. Привычная россиянам категоричность: сильно поработал — сильно отдохнул, дает эффект выгорания и добавляет стресс. Об это в комментарии Федеральному агентству новостей рассказала астролог Яна Ваганова.

Три уровня отдыха

По словам Вагановой, при первой же возможности необходимо отдыхать сразу на трех уровнях: тело, эмоции и ум.

«Тело. Чередуйте тактильное расслабление с физическими нагрузками. Добавьте новое сенсорное восприятие. Массаж, сауна, песочная терапия, сбор ягод, лепка, рисование. Одним словом — все, что мы делаем для своего тела и органов чувств должно быть новым и приятным», — пояснила астролог.

По ее словам, при отдыхе важный показатель — это эмоции. Она посоветовала составить список того, что вас наполняет.

«И при появлении свободного времени вы не будете мучиться в догадках, что же поделать. Составлять такой список занятие само по себе приятное. И в нужный момент он вас выручит и сэкономит время», — добавила Ваганова.

И третий фактор для нуждающихся в отдыхе — это ум. Важно изучать новую информацию, но делать это можно и через игры. Например, квесты, взаимодействие с животными, конные прогулки, новые маршруты и ночевка в палатках, ретриты или форумы на интересующие темы, не связанные с вашей рабочей деятельностью.

«Не стыдно заниматься тем, что вы не сможете монетизировать, наполнение от процесса не менее важно в жизни», — заметила она.

Радоваться бесплатно

Научитесь радоваться бесплатно, как в детстве. Если работа рутинная, то чтобы переключиться, почувствовать контраст, нужен активный отдых. Поход на велосипедах с пикником, горы, скалолазание или веревочный парк. Любые доступные водные виды отдыха: катание на лодках, круиз на теплоходе на два дня.

«Помните, все, что связано с водой, всегда расслабляет и заряжает чистой энергией. Зачастую бывает, что от отдыха нужен еще отдых. Планируйте выходной день с переходом от активных действий к релаксационным, это не даст утомительного эффекта», — рассказала Ваганова.

Астролог обратила внимание, что важно вносить в свою жизнь краски самостоятельно, а не жить в ожидании отпуска.

«Жизнь уже происходит прямо сейчас. Поэтому восстанавливайте резервы своего организма при первой же возможности, будь то два выходных или часовой перерыв, чтобы быть более стрессоустойчивыми, эффективными и здоровыми», — заключила Ваганова.

Ранее астролог Яна Ваганова рассказала, чего не следует делать до конца текущей недели. По ее словам, 22 и 24 июля могут стать неблагоприятными днями.