Минтруд предложил разрешить тратить соцпомощь на одежду и товары для школьников

Москва, 23 июля. Минтруд предложил расширить список товаров и услуг, которые россияне могут оплатить средствами, полученными за счет государственной социальной помощи. Соответствующий проект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

«Проект постановления предполагает <…> расширение перечня товаров и услуг, которые гражданин может приобретать для удовлетворения текущих потребностей в рамках реализации иных мероприятий, направленных на преодоление трудной жизненной ситуации», — указано в пояснительной записке к документу.

Отмечается, что сейчас в перечень входят только товары первой необходимости, лекарства, медицинские услуги, а также услуги для стимулирования здорового образа жизни. Минтруд предлагает включить в этот список одежду и обувь. Кроме того, предлагается дополнить перечень товарами и услугами для школьников и дошкольников. В проекте отмечается, что цель инициативы — поддержать граждан, оказавшихся в трудной финансовой ситуации.

Ранее Национальный родительский комитет (НРК) обратился в Госдуму и в правительство с предложением ввести в России новое пособие для родителей-одиночек. Председатель НРК Ирина Волынец отметила, что государство уже выделило значительные средства для поддержки семей с детьми в период пандемии, однако родители-одиночки все еще остаются незащищенной социальной группой.