Ортопед назвал эффективный способ улучшить сон

Москва, 23 июля. Для того, чтобы улучшить качество своего сна, необходимо внимательно относиться к выбору матраса. Об этом рассказал травматолог-ортопед Константин Терновой.

По словам врача, правильно организованное место лежит в основе здорового сна. В результате слишком мягкий матрас низкого качества с неровным полотном способен вызвать боли в спине, нарушить сон человека и спровоцировать хроническое недосыпание.

«Если у вас плохой сон, то нет восстановления, и в какой-то момент человек исчерпает свои запасы прочности и появится синдром хронической усталости. Он может привести к повышенному артериальному давлению и депрессии», — цитирует Тернового радио Sputnik.

Для того, чтобы обеспечить себе максимально качественный сон, необходимо выбирать максимально жесткий матрас, считает эксперт. Кроме того, за своим постельным местом необходимо правильно ухаживать. Например, время от времени переворачивать матрас, чтобы не образовывались пролежни.