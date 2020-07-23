Немецкий эксперт объяснил, как «золотой трюк» принес России миллиарды долларов

Берлин, 23 июля. России впервые удалось заработать на поставках золота больше, чем на экспорте газа. О том, как Москва достигла такого успеха, рассказал немецкий эксперт Матиас Бругман в статье для издания Handelsblatt.

По словам автора, сложившуюся ситуацию можно назвать уникальной. Бругман подчеркнул, что традиционно Россия получает внушительные доходы от поставок топлива, однако весной текущего года ситуация неожиданно изменилась. Например, за апрель и май Москве удалось заработать на поставках золота 3,6 миллиарда долларов, пишет «ПолитРоссия». Что касается экспорта газа, то за те же два месяца он принес РФ лишь 2,4 миллиарда долларов.

Как объяснил Бругман, этот феномен связан с несколькими факторами. Во-первых, многие страны сейчас воспринимают золото как надежную альтернативу доллару, поэтому цена на драгметалл значительно возросла. Во-вторых, объем экспорта золота существенно увеличился.

Примечательно, что в апреле текущего года Центробанк РФ приостановил закупку драгметалла, хотя до этого постоянно наращивал резервы. В итоге золотой запас России вошел в пятерку крупнейших в мире. Когда же цены на драгметалл начали расти, Москва прекратила закупку. Параллельно с этим российским добытчикам золота упростили процедуру поставок сырья заграничным покупателям. Что касается газа, то спрос на него упал в связи с пандемией коронавируса, а также по причине аномально теплой зимы.

Таким образом, «золотой трюк» России помог стране нивелировать потери от снижения объемов экспорта газа. Москва активно закупала золото, когда оно стоило дешевле, а затем начала продавать его по высоким ценам.

Ранее стало известно, что золотовалютные резервы России близятся к абсолютным рекордам 2008 года. Страна продолжает наращивать высоколиквидные активы.