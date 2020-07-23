Пользователи Сети назвали покупки, кардинально меняющие жизнь

Москва, 23 июля. Пользователи Reddit по просьбе юзера KingPin1010 перечислили вещи не дороже 100 долларов (это около семи тысяч рублей), покупка которых кардинально изменила их жизнь. При этом тренд набрал более 100 тысяч одобрительных оценок, а также более 40 тысяч комментариев.

Одной из самых главных находок пользователи признали гигантское одеяло для кровати. Как объяснил юзер под ником Zanki, теперь он может растянуться на кровати полностью и всегда быть укрытым. Другой юзер ответил ему, что с таким одеялом «может спрятаться от монстров», живущих под кроватью.

При этом пользователь под ником Еpanek отметил, что лучшей покупкой для него стали датчики света, которые реагируют на движения. Кроме того, среди лучших покупок в Сети называли острые ножи, массажный валик, хорошую подушку, пропуск в национальный парк или поглощающие свет занавески в спальню.

Ранее эксперты назвали общий признак смартфонов, которые нельзя покупать в 2020 году. Как пишут средства массовой информации, некоторые производители смартфонов продолжают выпускать модели с одним гигабайтом оперативной памяти.

По словам специалистов, их не смущает то, что на дворе 2020 год и пользоваться такими аппаратами сейчас удобно. Эксперты уточнили, что покупать смартфоны с одним гигабайтом оперативной памяти не следует даже в тех случаях, когда они продаются ощутимо дешевле других. Они объяснили, на что влияет такой объем памяти.

Роскачество объяснило, почему так важно обновлять ПО на устройствах. Производители различных гаджетов и устройств развивают собственный продукт при помощи обновления программного обеспечения (ПО). Тем самым они добавляют не только новую функциональность, но и повышают уровень безопасности устройства. Поэтому пользователи должны обращать внимание на своевременное обновление ПО.