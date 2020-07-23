Дегтярев предложил снизить тарифы на ЖКХ для жителей Хабаровского края

Москва, 23 июля. Временно исполняющий обязанности главы Хабаровского края Михаил Дегтярев во время совещания по вопросам ЖКХ выступил с предложением снизить тарифы для населения. Таким образом предполагается решить проблему высоких долгов у населения и ресурсоснабжающих предприятий.

Дегтярев отметил, что тариф, установленный в регионе, неприемлем для многих. Поэтому властям необходимо подумать и, возможно, обратиться за дополнительной дотацией.

«Людей волнуют цены. В 2018 году 72-е место из 85 мы заняли по доле расходов населения за услуги ЖКХ. Надо посмотреть, попробовать снизить тарифы для населения через обращения в федеральный центр субсидирования», — приводит слова Дегтярева РИА Новости.

Он также отметил, что неплатежи у населения складываются исключительно из-за высоких тарифов. По мнению врио главы Хабаровского края, «накапливать долги, при этом держать высокие тарифы на тепло – не очень хорошо».

Напомним, на пленарном заседании 21 июля Госдума освободила Михаила Дегтярева от полномочий депутата. Президент России Владимир Путин назначил 39-летнего политика новым врио губернатора Хабаровского края.