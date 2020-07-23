Китай запустил свой первый зонд для изучения Марса

Пекин, 23 июля. Китайская тяжелая ракета-носитель «Чанчжэн-5» с первым зондом КНР для исследования Марса «Тяньвэнь-1» стартовала с космодрома «Вэньчань» 23 июля. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

Ракету запустили около 12.40 по местному времени (07.40 по Москве). В марсианской миссии Китай использует модификацию CZ-5 Y4 — стартовая масса ракеты составляет около 870 тонн. Исследовательский зонд весит пять тонн, из них 1,3 тонны приходится на спускаемый модуль, оставшиеся 3,7 тонны — вес орбитальной станции.

Предполагается, что зонд достигнет Марса в феврале 2021 года, затем аппарат выйдет на высокоэллиптическую орбиту, период полного оборота по которой составляет около десяти дней. После этого зонд перейдет на полярную орбиту планеты, а затем на промежуточную. В общей сложности процесс посадки на Марс займет три месяца.

О том, что Китай разработал собственный марсоход, стало известно около года назад. При помощи аппарата ученые собираются выяснить, возможно ли обустроить Марс для проживания людей.