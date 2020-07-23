Засуха может погубить урожай в пяти регионах России

Москва, 23 июля. На территории пяти регионов РФ велика вероятность засух, сообщает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. Речь идет об Астраханской, Омской, Челябинской и Новосибирской областях, а также об Алтайском крае.

Специалисты предупреждают, что малое количество осадков может обернуться гибелью сельскохозяйственных и кормовых культур. Также опасная ситуация может сложиться на территории юго-востока Ростовской области, в Волгоградской области, а также на севере и в центре Калмыкии. На сегодняшний день в данных регионах уровень влаги в почве составляет от 50 до 70% от нормы.

Напомним, ранее эксперты заявили, что в будущем в связи с развитием технологий и глобальным потеплением Россия может стать еще более мощной «зерновой державой». А ограничение экспорта пшеницы Москва якобы сможет использовать как «политическое оружие». Аналитики предполагают, что к 2028 году Россия потенциально сможет контролировать до 20% всего мирового экспорта зерна. При этом климатические изменения, которые заметны уже сейчас, способны увеличить территорию пахотных земель внутри страны.