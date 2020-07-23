Бойцы ЛНР уничтожили украинскую БМП

Луганск, 23 июля. В Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) заявили об уничтожении военной техники украинских силовиков, которые поплатились за обстрел населенного пункта.

По данным ведомства, накануне, после окончания работы Трехсторонней контактной группы, «командиры соединений «ООС» преднамеренно увеличили интенсивность обстрелов населенных пунктов» ЛНР.

«Боевики 93-й бригады ВФУ подвергли обстрелу из вооружения БМП-2 населенный пункт Знаменка, выпустив по жилому району двадцать боеприпасов», — цитирует экстренное заявление официального представителя Народной милиции ЛНР портал «Русская весна».

Приказ на открытие огня отдал командир 93-й бригады Брыжинский, отметили в ведомстве. В результате обстрела повреждения получил фасад жилого дома №35 по улице Жукова. Огневую активность противника пресекли «адекватные действия» бойцов ЛНР. От ответного огня погиб один военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ), еще один военный получил ранения. Боевая машина пехоты выведена из строя.

В ЛНР пообещали передать материалы по факту обстрела представителям международных организаций и Генпрокуратуре республики для приобщения к возбужденному в отношении командира 93-й бригады ВФУ Брыжинского уголовному делу.

Ранее оборонное ведомство Донецкой Народной Республики (ДНР) сообщило, что несогласованность действий и отсутствие карт минных полей после убывшей по ротации 10-й горно-штурмовой бригады привели к трагедии. Группа из троих морских пехотинцев 36-й бригады подорвалась на минном поле, оставленном бойцами 10-й бригады. Как прокомментировали корреспонденту ФАН в Управлении Народной милиции ДНР, двое морпехов погибли, один получил ранения.