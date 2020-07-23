Резко похудевшая Анфиса Чехова напомнила фанатам Жанну Фриске

Москва, 23 июля. Телеведущая Анфиса Чехова похвасталась перед своими фанатами стройной фигурой. Звезда опубликовала в Instagram новый снимок, подписчики сравнили преобразившуюся Чехову с Жанной Фриске.

Фотография в аккаунте Чеховой появился вечером в среду. На ней она запечатлена в платье с распущенными длинным волосами. Многие из подписчиков в комментариях отметили, что телезвезда заметно похудела. Об этом говорят и последние фотографии в ее Instagram. Судя по всему, Чехова решила освежить свой образ.

«Класс! Самый сексуальный образ. Красота в естественности и тонкости ваших линий», «Анфиса, вам очень идут длинные волосы! Да и вообще вы красотка», — комментируют подписчики.

Некоторые из них также обратили внимание, что на опубликованной фотографии телеведущая похожа на скончавшуюся певицу Жанну Фриске.

«На Жанну Фриске здесь похожа», «Тфу ты, подумал это Жанна Фриске», — пишут подписчики.

Напомним, ранее Чехова взволновала поклонников фотографиями в купальнике с оздоровительной процедуры «Душ Шарко».