Певица-бодипозитивщица показала голое тело и удивила всех зелеными волосами

Вашингтон, 23 июля. Известная под псевдонимом Lizzo американская певица-бодипозитивщица Мелисса Вивиан Джефферсон показала голое тело и удивила всех зелеными волосами. Снимок артистка опубликовала на своей странице в соцсети Instagram.

На фотографии 32-летняя знаменитость позирует топлес, прикрывая руками грудь. При этом тело и лицо певицы покрыты наклейками в виде золотых звезд со стразами. Артистка также порадовала подписчиков новым имиджем — покрашенными в ярко-зеленый цвет волосами.

«Когда говорят, что я звезда, вот что имеют ввиду», — отметила Мелисса Вивиан Джефферсон.

Поклонников восхитил снимок Lizzo. Подписчики и другие артисты сравнили певицу с ловящей на берегу лучи солнца русалкой, называли невероятной и сногсшибательной.

«Ты суперзвезда, вот ты кто», — написал фотограф и кинорежиссер Дэвид Лашапель.

«Это по-настоящему мило», — отметила известный бьюти-блогер ivyleaguestyles.

«Я люблю тебя так сильно», — призналась журналист и писатель Даниель Янг.

Зимой российская актриса Настасья Самбурская выложила фото, высмеивающее бодипозитив и size plus моделей. На фотографии артистка, которая в эти дни отдыхала на Бали, спародировала известную американскую модель «большого размера» Эшли Грэхем. Актриса сфотографировалась в купальнике, надув живот, пытаясь повторить позу из откровенной фотосессии беременной американки.