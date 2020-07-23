Ивлеева с расстегнутой ширинкой высмеяла свою маленькую грудь

Москва, 23 июля. Блогер и телеведущая Настя Ивлеева в своем Instagram опубликовала пикантное фото. В подписи под снимком в стихотворной форме она высмеяла свой небольшой размер груди.

Фотография появилась в Instagram Ивлеевой вечером в среду. На ней блогер запечатлена в нестандартной позе. На ней надет фиолетовый топ и обтягивающие штаны. При этом молния на брюках расстегнута.

В подписи Ивлеева в шуточной манере обратилась к подписчикам с заявлением, что верит в то, что с формами у нее так уж все плохо, поскольку отсутствие пышной груди компенсируют красивые ягодицы.

Снимок набрал более 772 тысяч отметок «Мне нравится». В комментариях многие подписчики оценили юмор звезды телешоу «Орел и решка». Некоторые из них также обратили внимание на фигуру Ивлеевой.

«Огонь детка», «Красотка, фигура топ», «Ничего страшного Настюшка, какие твои годы, нарастут еще… главное что фигура классная», — пишут фанаты телеведущей.

Напомним, ранее учитель русского языка Татьяна Гартман уличила Ивлееву в безграмотности. Как пояснила филолог, звезда неправильно ставит ударение в слове «исчерпать». Гратман уточнила, что оно должно падать на второй слог, как и в слове «включенный». Также Ивлеева неправильно обозначает единственное число: слово «тапки» в единственном числе звучит как «тапка», а не «тапок».