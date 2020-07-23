Галкин показал Москву с огромной башни своего замка

Москва, 23 июля. Юморист и шоумен Максим Галкин показал вид на столицу с огромной башни своего замка в подмосковной деревне Грязь. Видеозапись артист разместил на своей странице в соцсети Instagram.

Галкин записал видео в ответ на вопрос, зачем он построил замок. По словам юмориста, об этом его спрашивают друзья.

«Когда у меня спрашивают, я просто отвожу на башню. С добрыми намерениями», — отметил шоумен перед тем, как продемонстрировать открывающийся с высоты птичьего полета пейзаж.

На записи от замка до самой столицы простирается пастораль с необъятными полями, бескрайними просторами и густыми лесами. На горизонте виднеется Москва-Сити.

Ранее Галкин похвастался урожаем перцев и кабачков с огорода своей супруги, примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой.

Чета с двумя детьми продолжает оставаться на самоизоляции в своем загородном особняке, периодически докладывая поклонникам в соцсетях о подробностях семейной жизни. На этот раз Галкин опубликовал в сторис видео, в котором рассказал об урожае с огорода супруги.

Шоумен похвастался и оладьями, которые приготовили из выращенных на приусадебном участке кабачков. Подписчики задались вопросом, стояла ли у плиты его супруга, но ответа не последовало.