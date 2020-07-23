Доктор Мясников назвал простой способ избавиться от боли в пояснице

Москва, 23 июля. Врач и телеведущий Александр Мясников объяснил, в результате чего возникают боли в пояснице и как можно с легкостью избавиться от этого недуга. Советы он дал во время эфира передачи «О самом главном» на «России-1».

Мясников объяснил, что поясница является одним из самых травмоопасных мест на теле человека. Боль может возникнуть в результате неловкого движения из-за которого позвоночный диск сдавливает нерв. Или же причиной боли может стать грыжа. С большой долей вероятности ее будет заметно на МРТ, однако лечение может иметь опасные последствия.

«У нас очень любят посылать на хирургическое лечение спины, обещая вам выздоровление. Это неправда. В 99 процентах это неправда», — пояснил Мясников.

Он объяснил, что операция не принесет стопроцентного выздоровления. Однако в этом могут помочь систематические занятия физической культурой, считает врач. Специалист также обратил внимание, что хирургическое вмешательство редко проходит без осложнений. В отдельных случаях после операции человек может потерять способности к передвижению. Для избавления от боли в пояснице врач советует прибегнуть к лечебной гимнастике или физиопроцедурам.

Напомним, ранее Мясников сообщил о создании «мощного оружия», способного победить вирус или конкретную опухоль. Речь идет о моноклональных антителах, которые уже применяются во врачебной практике. По словам специалиста, они могут использоваться и для профилактики COVID-19 — до тех пор, пока не будет создана эффективная и безопасная вакцина.