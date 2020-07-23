Расходы по страхованию ипотеки могут переложить с россиян на банки

Москва, 23 июля. Банк России разработал концепцию ипотечного страхования, расходы по страхованию в которой перекладываются на кредитные организации.

При выдаче ипотеки банк будет страховать недвижимость, жизнь и здоровье клиента. Страховка будет обязательной, кредитные организации будут учитывать в конечной сумме кредита ее стоимость.

Регулятор надеется, что новый подход облегчит россиянам сопоставление ипотечных продуктов различных банков, повысит прозрачность ипотечной сделки и будет способствовать снижению стоимости ипотеки.

В ЦБ подчеркнули, что если бы новая концепция действовала в прошлом году, стоимость ипотеки могла оказаться ниже до 0,67 процентного пункта. Банк России для продолжения обсуждения нововведений планирует провести ряд встреч с представителями российских кредитных организаций.

Ранее глава Минстроя Владимир Якушев рассказал, что программа льготной ипотеки оказалась очень востребованной.