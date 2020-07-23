ВМФ России получит фрегаты с гиперзвуковым оружием к 2026 году

Москва, 23 июля. Оснащенные гиперзвуковым оружием фрегаты проекта 22350 для ВМФ России будут построены в 2025-2026 годах. Об этом заявил глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

Фрегаты 20 июля заложены на «Северной верфи» в Санкт-Петербурге.

«Строительство этих кораблей продлится 4,5 года, флот их получит на рубеже 2025-2026 годов», — сообщил Рахманов РИА Новости.

Он также отметил, что на этих фрегатах количество ракетных шахт может быть увеличено с 16 до 24 штук.

Ранее представитель департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны по ВМФ, капитан первого ранга Игорь Дыгало заявил, что первый серийный фрегат проекта 22350 «Адмирал Касатонов» вошел в состав Военно-морского флота России. Торжественная церемония прошла в Петербурге, на рейде Невы, куда фрегат пришел для участия в главном военно-морском параде.