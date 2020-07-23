Изгнанный с российского ТВ Ковтун впервые за долгое время появился в соцсетях

Киев, 23 июля. Украинский политолог Вячеслав Ковтун, который был изгнан с российского телевидения, впервые за долгое время опубликовал пост в соцсетях. Он рассказал о встрече с другим скандальным украинским экспертом Сергеем Запорожским.

Ковтун проявил активность в Facebook впервые с 29 июня. В этот раз он прибыл в город Черкассы, где встретился с Запорожским. В своем посте скандальный политолог назвал его «одним из лучших друзей, которых подарила ему московская одиссея». Предположительно, таким образом Ковтун обозначил работу на российском телевидении.

Друг Ковтуна Запорожский также опубликовал на своей странице в Facebook пост с товарищем. Он записал короткое видео, на котором политолог делает заказ в одном из местных кафе. Стоит отметить, что участники беседы говорят на русском языке, хотя сам политолог являлся ярым сторонником украинизации.

Подписчики также обратили внимание на то, что Ковтун заблокировал Запорожского на следующий день после встречи. По словам политолога, это произошло из-за употребления преступных слов: «языковой закон», «пальцы» и «дымоход».

Напомним, что в конце марта Ковтун в эфире программы Соловьева во время обсуждения пандемии коронавируса и паники, связанной с ней, перешел на крик, после чего оскорбил одного из гостей программы, используя нецензурную лексику. Телеведущий выгнал эксперта из студии и потребовал, чтобы тот больше не появлялся в эфире. Однако вскоре Ковтун принес извинения и стал вновь участвовать в записи эфира. Но уже апреле Соловьев пообещал, что больше не даст слабину, и Ковтун у него уже не появится.