Выплаты на детей в 10 тысяч рублей предложили сделать ежемесячными

Москва, 23 июля. В России могут ввести новые ежемесячные выплаты для семей с детьми. Соответствующее предложение в Госдуму внесли представители фракции «Справедливой России».

Президент РФ Владимир Путин ввел выплаты на детей до 16 лет, благодаря чему семьи единовременно получили в июне 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от 3 и до 16 лет. В июле выплата повторилась, но возрастной диапазон на этот раз расширили с рождения и до 16 лет.

Глава фракции «Справедливой России» Сергей Миронов предложил сделать выплаты, которые распределяются Пенсионным фондом России (ПФР), ежемесячными. Если инициативу примут, россияне будут получать новые выплаты на детей до 18 лет.

«В весеннюю сессию мы направляли свои предложения в кабинет министров и считаем, что, например, выплата на детей в размере 10 тысяч рублей должна стать ежемесячной, и получать ее должны все дети до 18 лет», — цитирует Миронова Primpress.

По словам депутата, финансовая помощь очень нужна семьям на фоне развивающегося коронакризиса. Глава фракции «Справедливой России» подчеркнул, что предыдущие инициативы партии об увеличении пособия по безработице и прямых выплатах россиянам поддержала федеральная власть.

Ранее сообщалось, что работающие пенсионеры с 12 августа смогут получать компенсации при увольнении, даже если отработали меньше месяца. Трудовое законодательство устанавливает минимальный размер выплаты в размере одного МРОТ, то есть 12 130 рублей. Помимо этого, пенсионер при увольнении должен получить выходное пособие в размере минимум двух МРОТ, это порядка 24 260 рублей.