Китайский эксперт предрек провал учений НАТО «Морской бриз – 2020»

Москва, 23 июля. Вооруженные силы РФ способны дать однозначный и решительный ответ Украине и США на провокации, которые могут возникнуть в Черном море в ходе учений НАТО «Морской бриз – 2020». Такое мнение журналистам китайского издания Sohu высказал эксперт Дювен Лонг объяснив, чем обернутся военные маневры Запада «под носом» у России, сообщает «ПолитРоссия».

Учения в акватории Черного моря начались 20 июля. Мероприятия должны продлиться в течение 6 дней. В них примут участие более 2 тысяч военнослужащих, 27 кораблей и 19 самолетов. За это время страны НАТО отработают якобы «уничтожение» Черноморского флота РФ. Однако Россия уже отправила корабли для отслеживания действий ракетного эсминца ВМС США «Портер».

«В настоящее время в Черном море демонстрируется растущий потенциал США и НАТО, основной целью которых является создание угрозы для российских операций, включая военные объекты в Крыму», — считает Лонг.

Обозреватель также напоминает, что за три дня до начала учения ВМФ РФ объявил о проведении внезапной проверки боеготовности частей. По мнению эксперта, данные действия говорят о том, что Россия способна адекватно отреагировать на провокации НАТО и США.

Напомним, ранее Замглавы Минобороны РФ, генерал-полковник Александр Фомин ранее объяснил, что проверка боеготовности войск и флотов России проводится в соответствии с утвержденным планом и не направлена против других государств.