Москва, 23 июля. Популярная ведущая и актриса Анфиса Чехова взволновала поклонников фотографиями в купальнике с оздоровительной процедуры «Душ Шарко». Серию снимков звезда опубликовала в соцсети Instagram.

Чехова вынесла на суд поклонников сделанные с разницей в год фото, на которых промокшая знаменитость позирует в купальниках во время процедуры «Душ Шарко».

«Bonjour, месье Шарко. Я по вам скучала. А для любителей следить за моей физической формой, я специально выложила фото, сделанные в феврале 2019. Можете сравнить, насколько я изменилась или осталась прежней, и написать мне об этом», — гласит подпись к публикации.

Поклонники дали оценку фигуре звезды в комментариях. При этом мнения подписчиков разделились: некоторые комментаторы не заметили никаких сдвигов, другие отмечали хорошую физическую форму телеведущей.

«Анфиса, вы прекрасны в любом теле. На вас смотреть одно удовольствие», — написала els24031984.

«Что на одном хороша, что на втором!!» — заключила natal_1978.

Нашлись и критики, которые упрекнули Чехову в злоупотреблении различными процедурами и постоянных посещениях клиник.

«Постоянно по каким то клиникам что с тобой», — поинтересовался viktor_adamov_.

К моменту публикации заметки пост Чеховой набрал почти 31 тысячу лайков.

Ранее Чехова опубликовала на своей странице в Instagram новую фотографию, на которой она позирует без бюстгальтера. Публикацию сопровождают философские стихи об отношениях. В стихах Чехова признается, что отправляла своему поклоннику «корабли с высокими чувствами», однако они садились на мель. Отправленные поезда возвращались назад, а запущенные ракеты не смогли пробить атмосферу, так как избранник оказался приземленным.