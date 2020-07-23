Психолог рассказала, когда Карпович «снимет маску» идеальной женщины

Москва, 23 июля. После развода с Агатой Муцениеце актер Павел Прилучный находится в эйфории от новой жизни с возлюбленной Мирославой Карпович. Однако это состояние может быстро закончиться, когда новая возлюбленная телезвезды «снимет маску», считает психолог Ксения Ужинцева.

Специалист обратила внимание на то, что Карпович стала жить вместе с Прилучным спустя месяц после его развода. Это говорит о решительности девушки и желании действовать, пока возлюбленный не осознал всю серьезность происходящего, считает психолог.

Также эксперт обращает внимание, что Карпович ведет себя как целеустремленная девушка и пытается доказать себе, что она «выиграла бой». Актер же пока сфокусирован на положительной стороне своего развода с Муцениеце и считает свое решение правильным. Однако все может измениться, отмечает Ужинцева.

«Как правило, после достижения желаемого у бывших любовниц часто спадают маски, ведь роль идеальной женщины играть уже не требуется», — цитирует психолога Дни.ру.

Ранее Прилучный не выдержал нападок хейтеров в соцсетях за роман с актрисой Мирославой Карпович и дал жесткий ответ. Артист призвал критиков отправляться на «Дом-2», если им так нравится «копаться в чужих грязных трусах».