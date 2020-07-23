Группа ABBA выпустит пять новых песен впервые с 1982 года

Стокгольм, 23 июля. Легендарная шведская группа ABBA планирует впервые с 1982 года выпустить пять новых песен. Такую информацию фанатам коллектива со всего мира сообщил ведущий подкаста Reasons To Be Cheerful Джефф Ллойд, сославшись на участника группы Бьорна Ульвеуса.

«Он пообещал мне, что новая музыка ABBA выйдет в 2021 году», — с радостью отметил ведущий, передает The Independent.

В ходе беседы по видеосвязи Ульвеус рассказал, что шведский коллектив давно планировал порадовать публику новейшими композициями. Однако сначала были сложности с технической стороны, а потом свои коррективы внесла пандемия коронавируса, вследствие чего релиз песен пришлось откладывать на неопределенный срок.

Необходимо отметить, что слухи о вероятном воссоединении шведов появляются в Сети на регулярной основе с начала 2018 года.

Ранее сообщалось, что телезрители Евровидения назвали песню группы ABBA Waterloo, с которым группа победила в 1974 году, величайшей в истории песенного конкурса.