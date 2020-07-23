Депутаты предложили штрафовать мотоциклистов за езду между рядами

Москва, 23 июля. В России могут законодательно запретить мотоциклистам двигаться между рядами и ехать параллельно с другим транспортом в потоке. Соответствующий законопроект, вносящий поправки в КоАП, был подготовлен в Госдуме РФ.

Автором документа выступила депутат Светлана Бессараб. Она пояснила, что изменения призваны защитить как автомобилистов, так и мотоциклистов.

«В ДТП байкеров погибает почти в 30 раз больше, чем автолюбителей. Объективно мотоциклисты не защищены от травм в силу особенностей их транспорта», — цитирует Бессараб издание «Известия».

Как отмечает депутат, ширина полосы в отдельных российских городах может составлять 2,75 метра и менее. При этом средний внедорожник может занять 2 метра. В результате мотоциклистам, которые идут на обгон, остается совсем мало места. Исправить данную ситуацию можно лишь штрафами, считает депутат.

Изменения предполагают штраф в размере 3 тысяч рублей за движение в полосе параллельно с автомобилем и 15 тысяч рублей за опасное лавирование между рядами.

На сегодняшний день специалисты не поддержали подобную инициативу, поскольку с внесением данных поправок мотоцикл может стать бесполезным видом транспорта. Дело в том, что основным преимуществом данного средства передвижения является как раз таки маневренность.

Аварии с участием мотоциклистов являются не редкостью на российских дорогах. Так, например, в Екатеринбурге 28-летний водитель Kawasaki погиб при столкновении с экскаватором. Мужчина двигался по улице, а выезжающий со второстепенной дороги водитель спецтехники не уступил право преимущества мотоциклисту. В результате мотоцикл и экскаватор столкнулись, сообщает «ФедералПресс».