Пенсионерам-северянам предложили выплачивать повышенную пенсию на 5 лет раньше

Магадан, 23 июля. Участники собрания Парламентской Ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье» предложили изменения в пенсионное законодательство. Кому, по замыслу парламентариев, повышенную пенсию должны выплачивать в России на 5 лет раньше, сообщили в пресс-службе Заксобрания Магаданской области.

Участники собрания выступили с целым рядом инициатив. В том числе парламентарии предложили вернуть плановую индексацию пенсий для работающих пенсионеров. Кроме того, в Магаданской областной думе предложили на пять лет снизить порог возраста для назначения двойной фиксированной выплаты к страховой пенсии для пенсионеров Севера.

«Считаем, что устанавливать двукратное повышение выплаты для пенсионеров-северян нужно по аналогии с наступлением пенсионного возраста — на 5 лет раньше, чем в центральных районах страны, то есть в 75 лет», — цитирует спикера колымского заксобрания Сергея Абрамова «Магаданская правда».

Другое предложение Магаданской областной думы относится к социальной защите инвалидов. Парламентарии предлагают внести в Трудовой кодекс РФ изменения, которые позволят сохранить право на четыре дополнительных выходных дня в месяц за опекунами несовершеннолетних инвалидов.

Первый зампред регионального парламента Андрей Зыков отметил, что эти выходные необходимы, чтобы посвящать время здоровью подопечного и «регулировать вопросы в органах социальной защиты».

Ранее стало известно, что согласно новому законодательству, работающие пенсионеры в России смогут получить выплату размером в 36 тысяч рублей после увольнения. Решение о ней будет приниматься индивидуально. Соответствующие поправки в законодательство вступят в силу с 12 августа 2020 года.