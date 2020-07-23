Диетолог назвала простой способ, как избавиться от жира на животе

Москва, 23 июля. Диетолог-нутрициолог, фитнес-тренер Арина Скоромная рассказала, насколько эффективен бодифлекс в похудении. Эта популярная техника представляет собой систему тренировок, особенностью которых является правильное дыхание.

По словам специалистов, активное участие диафрагмы и статичные упражнения способны сжигать жир. Однако Скоромная уверяет, что один бодифлекс не поможет. Если человек желает избавиться от складок на животе, ему необходимо также соблюдать рацион и постоянную мышечную активность.

«Если вы только занимаетесь бодифлексом и при этом едите не очень правильно, нет физической активности, никакого похудения не будет. Сжечь жир локально нельзя», — цитирует фитнес-тренера радио Sputnik.

Вместе с тем она уточняет, что среди упражнений, относящихся к данной методике, есть весьма полезные. Например, вакуум для живота. Для его выполнения необходимо максимально втянуть живот и задержать дыхание. Это позволит укрепить глубокие мышцы пресса. Дело в том, что расслабленные мышцы в этой области тела могут со временем становиться больше и расползаться, а создание «вакуума» поможет сузить талию, уверяет специалист.

Также эксперт советует делать подобные упражнения женщинам, страдающим после родов от диастаза — расхождения прямых мышц живота. Скоромная также отметила, что бодифлекс не способен сжечь лишний жир, однако он поможет в укреплении мышц и здоровом обмене веществ.