Выигрыш в лотерею 500 млн рублей довел пенсионера до инсульта

Санкт-Петербург, 23 июля. Выигравшего полтора года назад в лотерею 500 млн рублей пенсионера из Петербурга Сергея Догорова богатство довело до инсульта. Об этом сообщили СМИ.

Изначально Догоров и его семья были рады выигрышу в полмиллиарда рублей. Мужчина работал слесарем на стройке, но, незадолго до выигрыша, подвергся сокращению, пишет Ura.ru. На протяжении 40 лет он играл в лотерею и надеялся на удачу. В итоге надежды пенсионера сбылись, но вскоре обернулись разочарованием.

Теперь родственники 63-летнего миллионера жалеют о свалившемся на Догорова богатстве. Пенсионер признавался, что устал от суеты, которую ему доставляет внезапно полученное богатство.

«Деньги портят отношения. У меня опять появилось желание найти работу, чтобы никто не морочил голову. Чтобы каждое утро уходить и не думать об этом», — цитирует Догорова kp.ru.

Родственники пенсионера рассказали, что мужчина так сильно нервничал из-за денег, что у него на этом фоне случился инсульт. В настоящее время Догоров плохо разговаривает, у него появились проблемы с памятью. Долгое время пенсионера возили к врачам, однако пока реабилитация не дала результатов, сообщает «Ридус».

Родственники отмечают, что у пенсионера имеется серьезное поражение мозга. Медики не дают положительных прогнозов, но семья Догорова надеется, что удастся найти способ вернуть мужчину к прежней жизни.

Ранее СМИ сообщили, что в городе Редландс, штат Квинсленд (Австралия), увиденные во сне числа помогли женщине разбогатеть спустя 15 лет. В 2005 году она увидела во сне последовательность чисел, которую решила применять во всех лотерейных билетах. Удача улыбнулась австралийке через 15 лет после сновидения, в котором появились загадочные числа.