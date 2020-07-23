Впервые за 7 лет ярчайшая комета максимально приблизится к Земле

Москва, 23 июля. В четверг комета C/2020 F3 (NEOWISE) впервые за 7 лет приблизится на минимальное расстояние к Земле. Она подойдет к нашей планете на 103,52 миллиона километров, сообщили в Московском планетарии.

Комета была открыта 27 марта инфракрасным космическим телескопом NEOWISE. Небольшое небесное тело было видно с середины июля, однако на сегодняшний день ее свет начал постепенно темнеть. По расчетам астрономов, на данный момет ее можно наблюдать в первую половину ночи между самой яркой звездой созвездия Возничий и Большой Медведицей.

Тем не менее приближение C/2020 F3 к Земле должно облегчить наблюдение. Этому также поспособствует тот факт, что ночи со временем становятся темнее.

Ранее фотографию кометы в своем Twitter опубликовал российский космонавт Иван Вагнер. Снимок был сделан с борта Международной космической станции. Он отметил, что из МКС довольно хорошо виден хвост «самой яркой за последние 7 лет» кометы.