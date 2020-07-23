Российские пенсионеры смогут получить при увольнении 36 тысяч рублей

Москва, 23 июля. Согласно новому законодательству, работающие пенсионеры в России смогут получить выплату размером в 36 тысяч рублей после увольнения.

При отстранении от должности гражданин, получающий пенсионные выплаты, сможет рассчитывать на сумму, равную минимальному размеру оплаты труда (МРОТ). На данный момент он составляет около 12 тысяч рублей. Однако бывший работник также сможет претендовать на выходное пособие. Оно назначается в размере двух МРОТ.

Таким образом работодатель будет вынужден выплатить сотруднику 36 тысяч рублей. Для получения данной суммы пенсионеру будет необходимо направить на имя руководителя заявление в течение 15 дней после увольнения. При этом решение о выплате будет приниматься индивидуально. Соответствующие поправки в законодательство, обеспечивающие выплаты, вступят в силу с 12 августа 2020 года.

Напомним, ранее эксперты заявили «советский стаж» россияне могут доказать не только документами, но и тарифными сетками. Так, потерявшиеся пенсии можно пересчитать по-новому. Об этом пишет «ФедералПресс».

Как поясняют специалисты, в некоторых случаях советский стаж был просто не учтен. Проблема же состоит в том, что на сегодняшний день доказать работу во времена СССР практически невозможно, поскольку многие предприятия закрылись после 90-х.