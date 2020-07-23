Соседов подверг резкой критике выступление дочки Маликова на «Славянском базаре»

Москва, 23 июля. Музыкальный критик Сергей Соседов прокомментировал выступление дочери Юрия Маликова Инны на музыкальном фестивале в белорусском Витебске «Славянский базар». По его словам, оно было разочаровывающим.

Сам Соседов в этом году в Витебск попасть не сумел – как объяснил он сам, «по личным соображениям». За фестивалем критик следил по телевизору. Он отметил, что лучше и эффектнее всех выступила Алена Спиридович. Также ему запомнились номера Филиппа Киркорова и Дмитрия Губерниева. А вот выступление Маликовой его откровенно разозлило.

«Меня возмутило, что безголосой пустышке, каковой, на мой взгляд, является Инна Маликова, папаша (композитор Юрий Маликов, основатель и руководитель легендарного ВИА «Самоцветы». — Прим. ФАН) выбил звание «Заслуженная артистка России», — заявил Соседов изданию «Собеседник».

По его словам, она недостойна такого высокого звания, являясь «полной бездарью».

В прошлом месяце Соседов прокомментировал слухи о потере певицей Софией Ротару 42 миллионов рублей. По его мнению, невостребованная артистка стремится таким образом подогреть интерес к своей персоне. Соседов отметил, что Ротару нельзя назвать «нищей», ведь она является долларовой мультимиллионершей. По его словам, на данный момент артистка уже заработала себе «на несколько жизней вперед», поэтому сожалеть о потерянных миллионах ей точно не придется. К тому же эксперт заявил, что певица уже давно перестала привлекать внимание широкой публики.