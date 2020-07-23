Семья певца Алексея Чумакова готовится к похоронам

Москва, 23 июля. Российский певец, музыкант и телеведущий Алексей Чумаков рассказал о случившемся в семье горе, потере родного и близкого для него человека — дяди Бориса Давидяна. Соответствующую публикацию исполнитель разместил в соцсети Instagram.

Под парой снимков с Давидяном Чумаков поблагодарил родственника за детство, музыку, школу, «любовь и теплоту», которые, по словам музыканта, будут греть его всегда. Исполнитель признался, что любовь к музыке привил ему именно дядя, который и сам посвятил ей всю жизнь.

Чумаков отметил, что с Давидяном чувствовал себя услышанным. Певец выразил уверенность в том, что обязательно встретится с дядей в следующей жизни.

«Легкого полета и прекрасного перерождения, дядь Борь. Любил, люблю и буду любить. Навсегда», — заключил артист.

Известный под псевдонимом Бока Борис Давидян, с начала 70-х годов прошлого века работал в жанре «шансон» и был популярным и почитаемым исполнителем среди любителей этого музыкального направления.

Известие о том, что семья музыканта готовится к похоронам близкого человека, вызвало искреннее сочувствие у подписчиков Чумакова.

«Вечная память этому легендарному человеку», — написала arpine_a.

«Бока... целая Эпоха! Спасибо за все! Светлой дороги, светлый Человек!» — отметила dhyana_7.

Весной певица и телеведущая Юлия Ковальчук рассказала фанатам о бурной реакции супруга Алексея Чумакова на созданный ею яркий образ в самоизоляции. Девушка облачилась в яркий наряд, сделала неброский, но удачный макияж и уложила волосы. Эффект от преображения превзошел все ожидания певицы.

Звезды состоят в браке уже почти семь лет, а до свадьбы они пять лет встречались. В октябре 2017 года у пары родилась дочь Амелия.