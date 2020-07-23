Фото сильно исхудавшей Пугачевой шокировало фанатов

Москва, 23 июля. Юморист Максим Галкин опубликовал фотографии с 71-летней певицей Аллой Пугачевой, на которых дива выглядит сильно похудевшей и помолодевшей. Четыре снимка артист разместил на своей странице в соцсети Instagram.

На фото вместо бесформенных балахонов, в которых привыкли видеть Пугачеву поклонники, звезда позирует в подчеркивающем достоинства фигуры наряде. Пара снялась на ступенях своего роскошного замка, который находится в подмосковной деревне Грязь около Звенигорода.

«Ну, что, 1, 2, 3 или 4?» — поинтересовался у своих многочисленных подписчиков Галкин, предлагая выбрать наиболее удачный кадр.

Публикацию прокомментировали некоторые звезды эстрады: Жасмин, Слава, Денис Клявер, Алина Редель, Любовь Успенская, Ирина Салтыкова и другие. Артисты рассыпались в комплиментах, заверяя, что прекрасны все кадры.

Комментировали фото и простые подписчики, некоторых из них шокировало фото сильно исхудавшей Пугачевой.

«Я в шоке! Все фото великолепны!» — не смог сдержаться пользователь Vitro.

«Все прекрасны, сложно выбрать!» — написала pavlygina.nastasia.

«Боже!!! Алла Борисовна еще никогда так шикарно не выглядела» — восхитилась

_larysia_.

Ранее личный фотограф Аллы Пугачевой Роман Родин показал подписчикам в социальной сети Instagram, как выглядела примадонна в 90-е годы. По словам самого Родина, раньше он эту фотографию нигде не публиковал.

На архивном цветном фото певица позирует с фотокамерой. В те времена звезда еще носила свою самую знаменитую прическу — пышную копну рыжих кудрей. Артистка позирует в белом платье, а на руках у нее золотые браслеты и часы. Лицо примадонны скрыто за фотокамерой, но зритель может заметить фирменную улыбку артистки.