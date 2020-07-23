Лолита рассказала, как едва не лишилась волос

Москва, 23 июля. Певица Лолита Милявская рассказала, что из-за карантина чуть не лишилась своих волос. После того, как она в прямом эфире обрезала свои длинные волосы, Лолита появилась на фестивале «Славянский базар» в Витебске в новом имидже.

Она объяснила, что теперь носит прическу-каре, потому что считает ее более подходящей. Фанаты пришли в восторг от резко помолодевшей певицы. Сама Лолита отметила, что с новой стрижкой похожа на свою коллегу Ольгу Бузову.

«Я волосы обрезала и не жалею! Кайф ходить с такой прической!» — сказала Милявская.

Лолита рассказала, что затянувшийся локдаун лишил ее помощников, которые до этого постоянно помогали ей с укладкой. Кроме того, ей было сложно самой ухаживать за своими нарощенными волосами.

«Если бы я постоянно пользовалась плойкой и лаком, уже была бы лысой! Поэтому решила обрезать, чтобы ходить спокойно. Когда обрезаешь волосы, хорошо спишь. Не нужно особо париться над прической», — приводит слова певицы издание «Собеседник».

Также исполнительница рассказала, что приехала в Витебск еще с одной целью – передать подарки для своей мамы, которая живет на Украине. Самой Лолите въезд на украинскую территорию запрещен киевскими властями.

Ранее Лолита рассказала, что пешком пересекала белорусскую границу, чтобы попасть на фестиваль в Витебске «Славянский базар».