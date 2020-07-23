Хабиб Нурмагомедов впервые прокомментировал смерть отца

Москва, 23 июля. Действующий чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов впервые прокомментировал смерть своего отца, скончавшегося этим летом.

«Отец, тебя будет не хватать. Ты был отцом, другом, братом и тренером в одном лице. Ты научил меня практически всему, что я умею. Надеюсь, ты был доволен мною», — написал боец в своем Instagram.

Напомним, что отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Абдулманап Нурмагомедов умер в начале июля в московской больнице. Его доставили в медучреждение в начале апреля с пневмонией, спустя некоторое время у него подтвердился коронавирус. Мужчину подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Ситуация осложнялась тем, что COVID-19 дал осложнение на сердце, пишет НСН.