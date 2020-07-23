Кедми ответил на призывы США к РФ отказаться от внедрения новейших ракет

Москва, 23 июля. Заявления американских военных о российских ракетах с ядерными двигателями свидетельствуют об их глубоком невежестве. Такое мнение озвучил израильский государственный деятель Яков Кедми.

США ранее призвали власти России отказаться от внедрения новейших ракет с ядерными двигателями, назвав их «летающим Чернобылем».

«Это унижение и оскорбление», — приводит его слова «Царьград».

Кедми оценил призывы специального посланника президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли, который призвал Россию не внедрять новейшие ракеты с ядерными двигателями.

Эксперт указал на ошибки американских генералов, из уст которых странно слышать подобные заявления. Он напомнил, что именно Соединенные Штаты обладают крупнейшими в мире запасами ядерного оружия.

«Поражает степень наглости. Маршалл является представителем государства, которое дважды применяло ядерное оружие против гражданского населения. И он имеет наглость сегодня упрекать кого-то в подобных разработках? К тому же ядерные двигатели, ядерная энергия планировались и планируются и будут планироваться всегда с момента открытия. И в этом нет ничего страшного. Надо быть абсолютным невеждой в области ядерной физики, чтобы не понимать этого», — отметил Кедми.

По его словам, невежество является главной характеристикой американских генералов. Слова про «летающий Чернобыль» демонстрируют их глупость и невежество, подчеркнул Кедми. Он отметил, что то же самое можно сказать про все атомные электростанции на территории США.

Напомним, российская ракета «Буревестник» оснащена ядерным двигателем и имеет почти неограниченный запас хода. Она может быть применена в случае начала ядерной войны. Даже если первый удар противника приведет российскую военную инфраструктуру в негодность, этот боеприпас сможет несколько раз обогнуть земной шар и попасть в наиболее уязвимую точку противника, обойдя все системы противоракетной обороны.