Гордон пригрозила Миро судом после скандального дела Кудрявцевой

Москва, 23 июля. Российский адвокат Екатерина Гордон в своем Instagram-аккаунте рассказала, чем закончилось судебное дело телеведущей Леры Кудрявцевой и продюсера Андрея Разина. Кроме того, юрист пригрозила засудить скандального блогера Лену Миро, назвав ту «силиконовой сплетницей».

Поводом для судебного разбирательства стали оскорбительные посты, которые Разин размещал в социальных сетях. По словам Гордон, он распускал о Кудрявцевой сплетни и давал интервью. Однако вскоре ряд СМИ начали цитировать продюсера в своих публикациях. На суде Разин заявил, что не имеет никакого отношения к публикациям и якобы не пользуется Instagram.

«Нас вполне устраивает это его официальное заявление суду ибо отныне каждое СМИ, которое ссылалось и ссылается на публикации некоего Разина в Instagram, будет получать по иску», — пояснила в своем блоге Гордон.

Она также отметила, что планирует увидеть в суде «силиконовую сплетницу» Лену Миро, которая публиковала недостоверную информацию о Кудрявцевой со ссылкой на пост Разина.