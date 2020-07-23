Бородина выиграла в казино и перестала жаловаться на жизнь в Сочи

Москва, 23 июля. Известная телеведущая Ксения Бородина недавно вернулась из Сочи, однако затем решила вернуться туда вновь. Во второй раз знаменитость приехала в приморский город на выходные и без детей.

В первый раз Бородина осталась не в восторге от отдыха на российском курорте, однако ее отношение внезапно изменилось. Оставив детей дома с няней, она вместе с супругом Курбаном Омаровым отправилась на морской берег еще раз.

Телеведущая в социальных сетях рассказала о посещении одного из сочинских казино и небольшом выигрыше. По словам звезды, ей удалось вынести из игорного заведения всего 13 тысяч рублей, однако она осталась очень довольна отдыхом.

Ранее сообщалось, что Бородина посетила Сочи две недели назад. Однако тогда курорт вызвал у звезды много негативных эмоций, о чем она также рассказала подписчикам. Ведущая обратила внимание на высокие цены на жилье, питание и развлечения. По словам знаменитости, даже в других странах, таких как Турция и Египет, за отдых приходится платить меньше. Однако в конечном итоге женщина перестала жаловаться на условия и отправилась в казино, которое, судя по всему, очень впечатлило теледиву.

Телеведущая достаточно часто рассказывает о событиях своей личной жизни в Instagram. Как сообщалось ранее, Бородина рассказала, что дочь испортила ей романтическую ночь с мужем.