Родители Фриске через суд забрали у Шепелева 7 млн рублей

Москва, 23 июля. Родители покойной певицы Жанны Фриске Ольга и Владимир в ходе скандального процесса отсудили у Дмитрия Шепелева целое состояние суммой в семь миллионов рублей. Данная сумма является третью от задолженности, которую с них взыскали в пользу благотворительной организации «Русфонд».

После того, как задолженность перед «Русфондом» была погашена, семья Фриске потребовала, чтобы Шепелев вернул им треть от денег, уплаченных фонду. Однако бывший зять отказался и потребовал в Пресненском суде взыскать с Владимира и Ольги в общей сложности 10,1 млн рублей — треть от суммы, которую они сняли вместе с набежавшими за это время процентами. По мнению телеведущего, эти деньги принадлежат его сыну Платону.

Суд рассматривал обе претензии в одном процессе. Во время заседания Шепелев предлагал пойти на мировую, однако родители Жанны Фриске отказались. Адвокат телеведущего отметил, что защита уверена, что все деньги были потрачены на нужды больной певицы. Однако, по словам Шепелева, он узнал о том, что мать снимала деньги со счета за две недели до смерти артистки, лишь после рассмотрения дела судом.

При этом мать Ольга Фриске пояснила, что она снимала деньги по просьбе дочери и после передала их Жанне. Та их потратила по своему смотрению, сообщает «Московский комсомолец».

«С декабря 2014 года Жанна была неходячей, а с марта 2015-го была в коме. Как они могли передать эти деньги Жанне, если она не могла за себя отвечать?» — спросил адвокат.

По словам юриста, деньги родители Фриске держали при себе. Тем не менее приставы не обнаружили средств. В результате суд вынес решение в пользу родственников певицы.

Напомним, Жанна Фриске скончалась от рака в 2015 году. Она оставила своему мужу, Дмитрию Шепелеву, малолетнего сына Платона. Как сообщает издание «Ридус», после смерти артистки у мужчины возник конфликт с родителями певицы. Стороны не поделили деньги, собранные на лечение.

Телезрители Первого канала в январе 2014 года собрали на лечение больной раком артистки 25 млн рублей. Согласно договору между певицей и фондом, неизрасходованные деньги на лечение должны были быть возвращены, отмечает информационное агентство URA.ru.

Ранее отец Жанны Фриске Владимир назвал единственного наследника своей дочери, которым оказался ее сын Платон. По словам мужчины, родные Жанны сделают все, чтобы имущество досталось ее ребенку, а не гражданскому мужу Дмитрию Шепелеву. Об этом пишет телеканал «Царьград».