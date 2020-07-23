Газманов исполнил зажигательный танец в трусах от приемного сына

Москва, 23 июля. Знаменитый российский певец Олег Газманов недавно отметил 69-й день рождения в кругу семьи. Приемный сын подарил артисту трусы, в которых именинник исполнил зажигательный танец.

Жена музыканта Марина Муравьева опубликовала на своей странице в Instagram видеозапись с праздника, на которой запечатлен сам Газманов. Облаченный в красную шапку, а также трусы и майку с надписью «Самый лучший в мире папа», артист станцевал и спел у себя дома.

Согласно сообщению Life.ru, 23-летний Филипп Муравьев на самом деле является приемным ребенком музыканта. Марина Муравьева родила мальчика от своего предыдущего мужа, Вячеслава Мавроди. Когда скандально известный «предприниматель» был осужден за мошенничество, супруга подала на развод, а затем вступила в брак с Газмановым. Судя по всему, молодой человек не чувствует себя лишним в семье, хотя у музыканта есть и двое своих детей.

Несмотря на весьма солидный возраст, Газманов держит себя в прекрасной форме и до сих пор достаточно часто попадает на заголовки газет. Как сообщалось ранее, на шоу Максима Галкина «Музыкалити» певец недавно рассказал о благодарности от проституток за песню «Путана». По словам певца, представительницы древнейшей профессии высоко оценили посвященную им композицию и даже предложили оказать свои услуги абсолютно бесплатно.