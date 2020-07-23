Агаларов купил бывшей жене дом за 70 млн рублей, чтобы не жить вместе с ней

Москва, 22 июля. Артист и состоятельный предприниматель Эмин Агаларов недавно развелся со второй женой моделью Аленой Гавриловой, в браке с которой воспитывал младшую из своих детей дочку Афину. СМИ сообщают, что артист отдал около 70 миллионов рублей, чтобы купить новый дом бывшей супруге и наследнице.

СМИ, ссылаясь на слова близкого друга Агаларова, заявляют, что артист не хотел жить вместе с экс-супругой и дочкой в одном поселке, поэтому переселил их в другое жилище. Гаврилова с дочкой теперь соседствуют с такими известными медийными личностями, как юморист Сергей Светлаков и певица Вера Брежнева.

Певец и модель прожили вместе менее двух лет, но не так давно объявили о разводе. Комментируя ситуацию, Эмин не стал вдаваться в подробности и не назвал причину разлада, лишь отметил, что с бывшей возлюбленной остался в дружеских отношениях. Дочка пары осталась жить с матерью, но Эмин часто навещает младшую наследницу.

В ходе одного из интервью, Агаларов признался, что Гаврилова изначально не понравилась его отцу, который просто обожал первую жену сына – дочь президента Азербайджана Лейлу Алиеву. В браке с ней у Эмина появились на свет двое сыновей Микаил и Али, также пара взяла в семью приемную дочь Амину.

С Гавриловой Агаларов жил в элитном поселении отца «Агаларов эстейт», где самые дорогие дома достигают суммы в 300 миллионов рублей. Но после разрыва Эмин не захотел жить с бывшей супругой в одном поселке и купил ей с дочкой дома в другом месте, менее роскошном. По сообщению друга артиста, Агаларов приобрел Алене дом в «Миллениум парке», где средняя стоимость жилья варьируется от 50 до 70 миллионов рублей.