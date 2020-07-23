Тяжелые драмы ждут россиян зимой

Москва, 23 июля. Отечественные кинотеатры вернутся к прежней работе после пандемии коронавируса с запуском в прокат светлых и простых фильмов. Тяжелые драмы же будут отложены на зиму 2020-21 года. О соответствующем решении рассказала министр культуры РФ Ольга Любимова.

Она пояснила, что в настоящее время министерство обсуждает с продюсерами, какой жанр сейчас наиболее ждут российские зрители, которые устали сидеть дома.

«Но я знаю, что есть продюсеры, которые самостоятельно принимают решение и говорят, что они выйдут следующей весной, а сейчас они сделают акцент на светлых и простых фильмах, потому что мы прекрасно понимаем, что те молодые ребята, которым специфика с коронавирусом позволяет первыми прийти в кинозалы, конечно, им хочется простого общения, свиданий в кино», — считает Любимова.

Она также отметила, что продюсеры, которые откроют прокат после пандемии, получат поддержку от Минкультуры. Параллельно с этим более глубокие меры содействия будут прорабатываться с Фондом кино, а также с продюсерами, киносетями и дистрибьюторами, сообщает издание infox.ru.

Как отмечает телеканал Мир 24, рекомендация приостановить работу кинотеатров в связи с эпидемией была отменена министерством 13 июля. Тем не менее, решение о возобновлении деятельности учреждений должны принимать власти регионов. Так, например, Мэр Москвы Сергей Собянин разрешил кинотеатрам начать работу с 1 августа.