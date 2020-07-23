Дело о ДТП с участием актера Ефремова взято на контроль Генпрокуратурой

Москва, 23 июля. Генеральная прокуратура России взяла на контроль дело о ДТП в Москве с участием актера Михаила Ефремова. Как объяснил глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, такое решение исключает возможность принятия незаконного решения по делу.

Напомним, 8 июня Ефремов спровоцировал смертельное ДТП в центре столицы, в результате которой погиб один человек. Позднее стало известно, что в момент аварии Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. В отношении актера возбуждено уголовное дело, ему грозит до 12 лет лишения свободы.

9 июня столичный суд избрал Ефремову меру пресечения в виде домашнего. Решение суда вызвало широкий общественный резонанс. Представители общественности и коллеги актера осудили действия Ефремова, а также выразили уверенность, что он должен быть отправлен в СИЗО.