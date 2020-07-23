Ученые нашли смесь антител, способных побороть COVID-19

Вашингтон, 23 июля. В США исследователи из Ирвинговского медицинского центра Колумбийского университета обнаружили антитела, которые на сегодняшний день способны эффективно применяться в борьбе с коронавирусом. Об этом говорится в научном журнале Nature.

По заверениям ученых, антитела могут производиться фармацевтическими компаниями для лечения пациентов, у которых коронавирусная инфекция выявлена на ранних стадиях. Также препарат в теории можно применять для предотвращения заражения, в том числе у пожилых людей. Как пояснил в статье доктор медицинских наук Дэвид Хо, конкретная коллекция антител является более мощной и разнообразной в сравнении с другими антителами.

Отмечается, что образцы антител были взяты у 40 пациентов, которые перенесли коронавирус в тяжелой форме. Кроме того, исследователям удалось выделить еще 60 различных антител у 5 человек, которые имеют иммунитет к заражению. Таким образом ученым удалось выделить 9 типов антител, которые способны наиболее эффективно нейтрализовать COVID-19 в организме человека.

По словам специалистов, очищенные антитела способны обеспечить значительную защиту от коронавируса. На данный момент подобный способ лечения был протестирован на хомяках, однако в скором времени исследование должно продолжиться на животных и людях.