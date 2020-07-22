Волочкову оштрафовали за посещение закрытого на карантин села

Москва, 22 июля. Балерина Анастасия Волочкова была оштрафована на двадцать тысяч рублей за скандальную поездку в монастырь в закрытом на карантин селе. Сама балерина отрицает свою вину.

Как сообщает Telegram-канал Mash, в прошлом месяце Волочкова посетила нижегородское село Дивеево. Проезд в него был закрыт, поэтому балерина пробралась туда через лес. Она посетила несколько церквей и пообщалась с местными жителям. Затем ее обнаружили полицейские.

Волочковой был выписан штраф за нарушение карантинного режима. Сама балерина считает, что ничего не нарушила, а произошедшее посчитала розыгрышем. По данным полиции Волочкова находилась в магазине без маски и перчаток, что и стало причиной штрафа.

Ранее блогер Вадим Манукян в своей колонке на сайте Федерального агентства новостей оценил на «двойку» поведение балерины Анастасии Волочковой, устроившей скандал в селе Дивеево Нижегородской области. Волочкова решила посетить Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь, несмотря на то, что это место еще не открыто для паломников из других регионов в связи с ограничениями из-за коронавируса. О том, как Волочкова попала в поле зрения полиции, можно прочитать в материале ФАН, а видеозапись ее препирательств со стражами порядка уже стала хитом соцсетей.

Напомним, что власти Китая сообщили о вспышке неизвестной пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, в городе Ухань в конце 2019 года. Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса COVID-2019 во всем мире. Главные симптомы заражения — температура, сильный насморк, затрудненное дыхание и боль в горле.