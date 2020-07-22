В Сеть попало необычное архивное фото 30-летней Гузеевой

Москва, 22 июля. Скандально известная телеведущая и актриса Лариса Гузеева показала подписчикам своего личного профиля в социальной сети Instagram случайное фото, на котором она запечатлена в 30 лет. Артистка призналась, что снимок обнаружила в Сети.

«Сеть принесла фото – мне здесь 30 лет. Я заметила: везде, где я не позирую – у меня стиснуты зубы… Ничего никому не приплывает за просто так. Я и сегодня стараюсь не расслабляться: характер – это судьба. Ну и «учителям» спасибо. Всем счастья!», – написала артистка под фото.

На фото звезда телешоу действительно выглядит довольно сурово, и взгляд, и выражение лица показывают, что у Гузеевой однозначно есть характер. Поклонники и друзья поддержали артистку в комментариях.

«Самая красивая. Нет тебе равных и по сей день», – пишет подписчица.

«Люблю тебя! Ты – настоящая!» – говорит другая.

«Какая же вы природная, восхитительная красавица», – восхищается фанатка Гузеевой.

Были и те, кто отметил сходство артистки с ее дочерью. Наследница Гузеевой особенно похожа на маму в годы ее молодости, считают они.

«Леля очень похожа на вас на этом фото», – утверждает фолловер.

«Красавица!!! Как ваша доченька похожа на вас!!! Прекрасное фото!!! О многом рассказывает!» – говорит подписчица.

Но хейтеры артистки тоже решили высказаться. Некоторым показалось, что на снимке видны следы нездоровых привычек Гузеевой.

«Мешки под глазами, озлобленность, наркота, алкоголь», – пишет фолловер.

Не так давно личный фотограф Аллы Пугачевой поделился архивным снимком другой известной артистки – певицы Наташи Королевой. Фото сделано в 1997 году на одном из концертов звезды в Киеве.