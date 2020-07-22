Варнава порадовала подписчиков пикантным фото

Москва, 22 июля. Звезда популярного шоу Comedy Woman Екатерина Варнава взволновала многочисленную армию своих поклонников, опубликовав в своем Instagram-аккаунте необычное фото. На снимке она запечатлена без лифчика.

Артистка позирует с распущенными волосами, сидя на табурете в одних синих джинсах и подтянув колени к груди. Поклонники поспешили выразить в комментариях под фото свои восторги по поводу красивой прически, стройных ног и отличной фигуры Екатерины.

Однако журналисты задались вопросом, с какой целью артистка, которая совсем недавно рассталась с женихом, выставила столь пикантное фото. Хотела ли она таким образом просто порадовать многочисленных поклонников своего таланта, или же сообщить, что она находится в активном поиске и привлечь внимание какого-то конкретного мужчины?

Так как Екатерина Варнава старается не афишировать свою личную жизнь, поклонникам и журналистам остается лишь гадать, завязала ли звезда новые отношения или только пытается это сделать. В любом случае, констатирует издание, она находится в отличной физической форме и с готовностью демонстрирует это не только в Интернете, но и на многочисленных публичных мероприятиях.