Руководство ВОЗ рассказало, когда начнется массовая вакцинация от COVID-19

Нью-Йорк, 22 июля. Вакцинация населения от коронавирусной инфекции начнется не раньше, чем в первой половине 2021 года. Об этом заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

По его словам, в разработке вакцины наблюдается заметный прогресс, однако следует оставаться реалистами относительно сроков получения препарата. Он подчеркнул, что ВОЗ намерена принять меры, чтобы доступ к вакцине был у каждого, сообщает НСН.

«Вакцины от этой пандемии не для богатых, не для бедных, они для всех», — сказал Райан.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщал, что испытания российской вакцины от коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи и Минобороны РФ, дают хорошие результаты. По его словам, первая регистрация отечественной вакцины может состояться уже в августе.

Недавно китайские ученые предупредили, что многие переболевшие коронавирусом люди могут столкнуться с проблемами восстановления иммунитета. В частности, исследователи установили, что в организме у пациентов присутствует снижение уровня клеток, отвечающих за иммунитет.

Напомним, первые случаи заражения коронавирусом произошли в декабре 2019 года в китайском городе Ухань. В ходе медицинских исследований удалось выяснить, что источником эпидемии стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. За пару месяцев инфекция стремительно распространилась по всему миру. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) придала ситуации статус пандемии.