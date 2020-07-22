СБУ задержала предполагаемого участника убийства Захарченко

Киев, 22 июля. Бывший сотрудник правоохранительных органов Украины Андрей Бадайла был задержан СБУ. Представители Донецкой Народной Республики обвиняют его в убийстве бывшего руководителя ДНР Александра Захарченко. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Представители ДНР ранее заявили, что сумели установить имена сотрудников украинских спецслужб, ответственных за убийство руководителя ДНР Александра Захарченко. Им же было установлено, что приказ о его убийстве отдал именно Байдала.

«Следователями органов безопасности сообщено о подозрении запрашиваемому гражданину (Байдале) в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 28 и ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием и боеприпасами, совершенное группой лиц. – Прим. ФАН), а также избрана мера пресечения в виде содержания под стражей», — сообщает пресс-служба СБУ.

Напомним, что Александр Захарченко погиб вечером 31 августа 2018 года в результате управляемого взрыва устройства, заложенного во входные светильники кафе «Сепар» в центре Донецка. Причиной смерти стала черепно-мозговая травма, несовместимая с жизнью. Вместе с Александром Захарченко погиб один из его телохранителей, а всего от взрыва пострадали 11 человек, которые были госпитализированы в больницы Донецка с травмами и ранениями различной степени тяжести. Среди пострадавших были как случайные прохожие, так и другие должностные лица Донецкой Народной Республики — в частности, министр налогов и доходов ДНР Александр Тимофеев и руководитель молодежного крыла организации «Оплот Донбасса» Наталья Волкова.