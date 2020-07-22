Россияне в соцсетях показали, насколько «забиты» пляжи Сочи

Москва, 22 июля. Жители России, отдыхающие этим летом на отечественных курортах, в социальных сетях показали, какая ситуация складывается на местных пляжах. Как оказалось, отдыхающих действительно много, однако места для прибывающих туристов все еще остаются.

Ранее в Интернете появился ролик, сделанный на одном из курортов Краснодарского края. В комментарии авторы писали, будто бы Сочи скоро «треснет как курорт». На видео действительно была видна толпа людей из-за которых пляж был полностью «забит». Однако после пользователи соцсетей начали публиковать другие фотографии и видео доказывая, что ситуация не является столь критичной.

Некоторые туристы даже предложили возобновить работу направлений в Турцию и Абхазию для того, чтобы разгрузить российские курорты. Кроме того, россияне, отдыхающие на платных пляжах отметили, что там ситуация обстоит куда лучше. За соблюдением социальной дистанции следят сотрудники. А любители более активного отдыха отметили, что местные достопримечательности, которые не связаны с пляжем и морем, практически пустуют.

«На выходных ходили в поход недалеко от Сочи. Прогулялись по каньону, заглянули в две пещеры и вдоволь накупались в горных реках. Людей было не много, особенно в местах, куда на машине не добраться», — пишет на своей странице в Facebook россиянка Анна Иванчук.

Напомним, огромный наплыв туристов, который был зарегистрирован этим летом, связан с пандемией коронавирусной инфекции и временным закрытием границ. Ранее жительница курорта рассказала, как город справляется с огромным наплывом туристов.