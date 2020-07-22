Политолог объяснил, как новый закон защитит территорию РФ от иностранных претензий

Москва, 22 июля. Принятый Госдумой в третьем чтении законопроект о приравнивании отчуждения территорий России к экстремизму станет отчетливым сигналом как для иностранных государств, так и для отдельных российских политиков. Об этом заявил профессор РУДН, политолог Юрий Почта.

Законопроект, касающийся российских территорий, был принят Госдумой в третьем чтении. Теперь нарушение территориальной целостности РФ, в том числе и отчуждение части ее территории, будет признаваться экстремизмом. Важно отметить, что делимитация, демаркация, редемаркация государственной границы России с сопредельными государствами под экстремистскую деятельность подпадать не будет.

Подобная мера должна стать сигналом любому государству, которое имеет территориальные претензии к России, полагает Почта.

«Всем государствам, имеющим какие-то территориальные претензии к России направлен сигнал: не стоит выстраивать свою политику на требованиях к Москве отдать какие-то земли. А российским дипломатам в случае, когда такие разговоры будут подниматься, достаточно будет сослаться на конкретную статью закона РФ. И указать – даже неофициальные беседы по поводу отчуждения российских территорий чреваты последствиями, так что нашим оппонентам не стоит их затевать», — приводит его слова издание «Экономика сегодня».

Таким образом, Россия сможет надежно защитить свои территории от иностранных посягательств.

«Это означает, что наши соседи лишатся аргументов для претензий – Россия окончательно отказывается обсуждать чьи-то желания получить квадратные километры», — добавил он.

Активнее всего территориальные претензии на российские земли высказывают Прибалтика, Япония и Украина. Благодаря новому закону, любые их требования будут считаться ничтожными.